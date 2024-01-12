Львовянам за контракт с ДШВ или морской пехотой выплатят по 50 000 грн

Андрей Садовый, мэр Львова (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Община Львова выплатит жителям, которые подпишут контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой, по 50 000 гривен. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.

"50 тысяч гривен от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой", – написал он.

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Решение было принято в пятницу, 12 января, на Исполкоме. По словам мэра города, это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для ребят, решивших встать на защиту Украины.

Похожая мотивация действует и в других общинах Украины. Так, например, в Шполянской общине Черкасской области тем, кто будет мобилизован или подпишет контракт на военную службу в 2024 году, из местного бюджета будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 20 000 грн. Такой же размер вознаграждения с ноября утвердили в Одессе. Киев же будет выплачивать 30 000 грн киевлянам, мобилизованным после 1 декабря.

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