Львів’янам за контракт з ДШВ чи морською піхотою виплатять по 50 000 грн

Андрій Садовий, мер Львова (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Громада Львова виплатить жителям, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, по 50 000 гривень. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", – написав він.

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Рішення ухвалили у п'ятницю, 12 січня, на Виконкомі. За словами мера міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

Схожа мотивація діє і в інших громадах України. Так, приміром, у Шполянській громаді, що на Черкащині, тим, хто буде мобілізований або підпише контракт на військову службу у 2024 році, з місцевого бюджету виплачуватимуть одноразову грошову допомогу розміром 20 000 грн. Такий самий розмір винагороди з листопада затвердили в Одесі. А Київ виплачуватиме 30 000 грн киянам, мобілізованим після 1 грудня.

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