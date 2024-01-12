Львів’янам за контракт з ДШВ чи морською піхотою виплатять по 50 000 грн
Громада Львова виплатить жителям, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, по 50 000 гривень. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.
"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", – написав він.
Рішення ухвалили у п'ятницю, 12 січня, на Виконкомі. За словами мера міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.
Схожа мотивація діє і в інших громадах України. Так, приміром, у Шполянській громаді, що на Черкащині, тим, хто буде мобілізований або підпише контракт на військову службу у 2024 році, з місцевого бюджету виплачуватимуть одноразову грошову допомогу розміром 20 000 грн. Такий самий розмір винагороди з листопада затвердили в Одесі. А Київ виплачуватиме 30 000 грн киянам, мобілізованим після 1 грудня.
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- 11 січня Верховна Рада мала розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Проте на закритому засіданні Погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання в уряд. Згодом уряд відкликав законопроєкт.