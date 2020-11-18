Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оказался на третьей строчке в рейтинге самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg. Маск опередил основателя компании Facebook Марка Цукерберга.



Отмечается, что за последний день состояние Маска выросло на $7,61 млрд – до $110 млрд. А с начала года оно увеличилось на $82,2 млрд.

При этом, состояние главы Tesla выросло на фоне подорожания акций компании. Это связано с тем, что 21 декабря Tesla включат в индекс S&P 500, который объединяет 500 крупнейших американских компаний.

17 ноября акции Tesla выросли на 8,21% – до $441,61 за акцию, а капитализация компании составляет 418,6 млрд долларов.

Рейтинг богатейших людей мира

Джефф Безос (Amazon) – $185 млрд; Билл Гейтс (Microsoft) – $129 млрд; Илон Маск (Tesla и SpaceX) – $110 млрд; Марк Цукерберг (Facebook) – $104 млрд; Бернар Арно(Louis Vuitton Moet Hennessy) – $102 млрд.

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Самый богатый человек мира – Джефф Безос – заработал за время пандемии $24 млрд.

По данным на 1 июля 2020 года количество долларовых миллиардеров в мире за 2019 год выросло на 8,5% или 211 человек – до 2 825.

В США хотят ввести налог для миллиардеров: Маск и Безос могут потерять $70 млрд.

Самый дорогой автопроизводитель в мире – Tesla Илона Маска – в декабре будет включен в список публичных компаний с наибольшей капитализацией индекса S&P 500. Что это значит, читайте тут.

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Наталия Софиенко

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