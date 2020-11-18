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Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

18.11.2020, 11:30
Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира - Фото
Фото: ЕРА

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оказался на третьей строчке в рейтинге самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg. Маск опередил основателя компании Facebook Марка Цукерберга.

Отмечается, что за последний день состояние Маска выросло на $7,61 млрд  – до $110 млрд. А с начала года оно увеличилось на $82,2 млрд.

При этом, состояние главы Tesla выросло на фоне подорожания акций компании. Это связано с тем, что 21 декабря Tesla включат в индекс S&P 500, который объединяет 500 крупнейших американских компаний.

17 ноября акции Tesla выросли на 8,21% – до $441,61 за акцию, а капитализация компании составляет 418,6 млрд долларов.

Рейтинг богатейших людей мира

  1. Джефф Безос (Amazon)  – $185 млрд;
  2. Билл Гейтс (Microsoft) – $129 млрд;
  3. Илон Маск (Tesla и SpaceX) – $110 млрд;
  4. Марк Цукерберг (Facebook) – $104 млрд;
  5. Бернар Арно(Louis Vuitton Moet Hennessy) – $102 млрд.

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Наталия Софиенко
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