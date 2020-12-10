Маск продержался на второй позиции рейтинга миллиардеров от Forbes всего день

Основатель Tesla Илон Маск продержался на второй позиции списка богатейших людей мира по версии Forbes всего день. Состояние бизнесмена в среду сократилось на $8,9 млрд — до $135,8 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

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В итоге он опустился на третью строчку рейтинга.

24 ноября капитализация компании Tesla в понедельник составила $494 млрд, что сделало ее акционера Илона Маска богаче на 7,2 млрд. Благодаря этому стал вторым среди самых богатых людей в рейтинге Bloomberg. Bloomberg состояние Маска оценивает в $ 157 млрд.

5 декабря стало известно, что Маск переезжает жить в другой штат, чтоб не платить налоги.

9 декабря Маск оказался на втором месте списка Forbes: по итогам торгов 8 декабря его капитал стал больше на $1,6 млрд.

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Наталия Софиенко

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