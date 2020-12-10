UA

Маск продержался на второй позиции рейтинга миллиардеров от Forbes всего день

10.12.2020, 11:18
Маск продержался на второй позиции рейтинга миллиардеров от Forbes всего день - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Основатель Tesla Илон Маск продержался на второй позиции списка богатейших людей мира по версии Forbes всего день. Состояние бизнесмена в среду сократилось на $8,9 млрд — до $135,8 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В итоге он опустился на третью строчку рейтинга.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Разместить вакансию
Forbes Илон Маск tesla

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Корпорация монстров? 9 мифов о работе в транснациональных корпорациях

Корпорация монстров? 9 мифов о работе в транснациональных корпорациях
 