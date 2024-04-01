Место в склепе рядом с Мэрилин Монро продали за $195 000 – фото

Склеп рядом с местом захоронения голливудской актрисы Мэрилин Монро и основателя Playboy Хью Хефнера купил технический инвестор из Беверли-Хиллз

Фото: Википедия

Склеп рядом с местом захоронения голливудской актрисы Мэрилин Монро и основателя Playboy Хью Хефнера продали на аукционе за $195 000. Об этом пишет Sky.

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Покупателем стал Энтони Джабин, технический инвестор в районе Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. Он сказал, что "всегда мечтал" быть рядом с Монро.

Умерший в 2017 году в возрасте 91 года Хефнер купил еще в 1992 году склеп рядом с кинозвездой 1950-х годов.

Вместе с местом в склепе Джабин на торгах приобрел купальный костюм, когда-то принадлежавший актрисе, и старую кровать Хефнера.

Другие вещи актрисы также украсили аукционный зал, в том числе розовое платье Pucci из шелкового джерси с длинными рукавами. Его купили за $325 000.

Всего 28-30 марта на аукционе Julien's Auctions в американской Калифорнии было продано более 600 вещей Мэрилин Монро и Хью Хефнера.

Надгробие на склепе Монро, которое было заменено из-за незначительного износа, также было продано с молотка за $88 900, что в более чем 40 раз превышает его оценочную стоимость.

Фото: Википедия

Норма Джин Мортенсон-Бейкер, известная как Мэрилин Монро, умерла в 1962 году, когда ей было 36 лет.

Актриса снималась в голливудских фильмах, таких как "Как выйти замуж за миллионера", "Джентльмены предпочитают блондинок", "Зуд седьмого года", "В джазе только девушки" и т.д.

Мэрилин Монро украсила обложку первого выпуска культового мужского журнала Playboy в 1953 году, однако его основатель Хью Хефнер никогда не встречался с Монро лично.

Самый известный предмет одежды, связанный с Мэрилин Монро, – "голое платье" в бриллиантах, в котором в 1962 году актриса спела Happy Birthday тогдашнему президенту США Джону Кеннеди. В 1999 году это платье было продано на аукционе за $1,26 млн, поставив рекорд цены за один предмет одежды.