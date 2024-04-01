Місце в склепі поряд із Мерилін Монро продали за $195 000 – фото

Склеп поруч із місцем поховання голлівудської актриси Мерилін Монро та засновника Playboy Г'ю Гефнера купив технічний інвестор з Беверлі-Гіллз

Фото: Вікіпедія

Склеп поруч із місцем поховання голлівудської актриси Мерилін Монро та засновника Playboy Г'ю Гефнера продали на аукціоні за $195 000. Про це пише Sky.

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Покупцем став Ентоні Джабін, технічний інвестор у районі Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелес. Він сказав, що "завжди мріяв" бути поруч із Монро.

Гефнер, який помер у 2017 році у віці 91 року, купив ще у 1992 році склеп поряд із кінозіркою 1950-х років.

Разом із місцем у склепі Джабін на торгах придбав купальний костюм, що колись належав акторці, і старе ліжко Гефнера.

Інші речі актриси також прикрасили аукціонний зал, зокрема рожеве плаття Pucci з шовкового джерсі з довгими рукавами. Його купили за $325 000.

Загалом 28-30 березня на аукціоні Julien’s Auctions в американській Каліфорнії продали понад 600 речей Мерилін Монро та Г'ю Гефнера.

Надгробок на склепі Монро, який було замінено через незначне зношування, також продали з молотка за $88 900, що у більш ніж 40 разів перевищує його оціночну вартість.

Фото: Вікіпедія

Норма Джин Мортенсон-Бейкер, відома як Мерилін Монро, померла в 1962 році, коли їй було 36 років.

Актриса знімалася в голлівудських фільмах, як-от "Як вийти заміж за мільйонера", "Джентльмени надають перевагу білявкам", "Сверблячка сьомого року", "У джазі тільки дівчата" тощо.

Мерилін Монро прикрасила обкладинку першого випуску культового чоловічого журналу Playboy в 1953 році, проте його засновник Г’ю Гефнер ніколи не зустрічався з Монро особисто.

Найвідоміший предмет одягу, пов'язаний із Мерилін Монро, – "гола сукня" в діамантах, в якій у 1962 році акторка заспівала Happy Birthday тодішньому президентові США Джону Кеннеді. 1999 року ця сукня була продана на аукціоні за $1,26 млн, поставивши рекорд ціни за один предмет одягу.