Скандальний годинник Шварцнеггера купили на аукціоні за 270 000 євро

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За годинник Audemars Piguet Arnold Classic, через який актора Арнольда Шварцнеггера затримали кілька днів тому в аеропорту Мюнхена, заплатили на аукціоні 270 000 євро. Про це пише Bild.

Спочатку Шварцнеггер планував виставити годинник за 20 000 євро, але після інциденту в аеропорту підняв стартову ціну до 50 000 євро.

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Переможцем аукціону став австрійський мультимільйонер Кленс Халлман, засновник та власник Hallmann Corporate Group, однієї з найбільших австрійських корпорацій, що спеціалізується на нерухомості, фінансах та кіновиробництві.

Як пише Bild, Шварцнеггер з'явився на аукціоні разом зі своєю подругою Хізер Мілліган лише на короткий час, поки йшли торги за його годинник. Актор, за порадою адвокатів, не давав інтерв'ю і навіть коротких коментарів, щоб не торкатися теми затримання в аеропорту.

У середу Шварцнеггера протримали три години в кімнаті поліції Мюнхенського аеропорту через те, що він не задекларував годинник, який віз на аукціон. Його відпустили після того, як актор погодився заплатити 26 000 євро за годинник, 4000 євро податку та 5000 євро штрафу.

Модель годинника швейцарської фірми Audemars Piguet зроблена спеціально для актора, він носив його в кількох фільмах. На корпус нанесено зображення торса Шварценеггера та написано: Arnold Classic. Загалом у світі 20 таких годинників.

Колаборація Шварценеггера та Audemars Piguet почалася ще в 1999 році, коли була випущена лімітована серія (1500 екземплярів) годинника моделі Royal Oak Offshore "Arnold Schwarzenegger The Legacy". Його роздрібна ціна зараз досягає $55 000. Згодом швейцарська фірма та актор випустили ще кілька моделей годинників.

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