Минсоцполитики готовит субсидии на аренду жилья для переселенцев, пилот запустят с июня

Государство будет компенсировать внутренне перемещенным лицам часть расходов по аренде жилья. Пилотный проект планируется на два года

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Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки ВПЛ – субсидию на аренду жилья. Проект решения о такой помощи согласовывается в Кабинете министров, сообщила пресс-служба министерства.

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"Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", – сказано в сообщении.

Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

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Пилотный проект планируется реализовать в течение двух лет.

Размер субсидии будет зависеть от:

→ стоимости аренды в определенном регионе или населенном пункте;

→ количества лиц в семье, арендующей жилье;

→ доходов домохозяйства и соответственно возможности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

"Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается", – отметили в Минсоцполитики.

В 2022-2023 годах из-за полномасштабной войны жилье во Львове – крупнейшем городе на западе страны у границы с Польшей – стало самым дорогим в Украине. А население самого западного областного центра – Ужгорода – с 2022 года увеличилось на 35%. Сейчас в городе проживает 40 000 вынужденных переселенцев.

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В Дании создан фонд "Украинское жилье для всех", который занимается разработкой жилищной концепции и созданием доступного арендного жилья в Украине по датской модели. Фонд планирует реализовать три пилотных проекта в городах, пострадавших от российского вторжения.