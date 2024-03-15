Минсоцполитики готовит субсидии на аренду жилья для переселенцев, пилот запустят с июня
Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки ВПЛ – субсидию на аренду жилья. Проект решения о такой помощи согласовывается в Кабинете министров, сообщила пресс-служба министерства.
"Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", – сказано в сообщении.
Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.
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Пилотный проект планируется реализовать в течение двух лет.
Размер субсидии будет зависеть от:
→ стоимости аренды в определенном регионе или населенном пункте;
→ количества лиц в семье, арендующей жилье;
→ доходов домохозяйства и соответственно возможности оплачивать счета за аренду самостоятельно.
"Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается", – отметили в Минсоцполитики.
В 2022-2023 годах из-за полномасштабной войны жилье во Львове – крупнейшем городе на западе страны у границы с Польшей – стало самым дорогим в Украине. А население самого западного областного центра – Ужгорода – с 2022 года увеличилось на 35%. Сейчас в городе проживает 40 000 вынужденных переселенцев.
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В Дании создан фонд "Украинское жилье для всех", который занимается разработкой жилищной концепции и созданием доступного арендного жилья в Украине по датской модели. Фонд планирует реализовать три пилотных проекта в городах, пострадавших от российского вторжения.
- С 1 марта 2024 года помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях.
- 15 марта Минсоцполитики предложило продлить сроки подачи заявления на выплаты для ВПЛ с 1 марта по 30 апреля 2024 года.