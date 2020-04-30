Минцифра, НБУ и ПриватБанк презентовали образовательный сериал "Цифровые деньги"

Национальный банк Украины, Министерство цифровой трансформации и ПриватБанк презентовали образовательный сериал "Цифровые деньги", сообщает пресс-служба ПриватБанка. С 30 апреля видео доступно бесплатно для всех желающих на портале "Дія. Цифрова освіта".

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В сериале простым языком рассказывают про банковские платежные карты и бесконтактные платежи, как откладывать деньги на депозит, оплачивать коммуналку, пополнять счет или переводить деньги на карту другому лицу, не выходя из дома.

"В условиях пандемии навыки пользования цифровым банком, электронными средствами расчетов важны для защиты собственного здоровья, особенно людям старшего поколения", - отметил член правления ПриватБанка по вопросам ИТ Андрей Гриценюк.

Авторы идеи отмечают, что сериал ориентирован прежде всего на людей почтенного возраста.

"Мы используем обучение через развлечения - чтобы учиться было интересно. И надеемся научить цифровой грамотности 2 млн украинцев в этом году", - заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Проект "Дія. Цифрова освіта"- это платформа образовательных сериалов. За три года проект планирует научить украинцев базовым цифровым навыкам, в том числе финансовым.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"