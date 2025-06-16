monobank запускает зарплатный проект с кэшбеком 1% для бизнеса

monobank запускает уникальный зарплатный проект с кэшбеком 1% от суммы выплат

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monobank предлагает юридическим лицам получать 1% кэшбека от суммы выплаченной зарплаты при использовании банка для начисления заработной платы работникам. Об этом сообщил совладелец банка Олег Гороховский.

Кэшбек в размере 1% начисляется 1 числа месяца по итогам выплат в прошлом месяце без ограничений по максимальной сумме.

По словам Гороховского, на сегодня зарплату через monobank выплачивают 530 юридических лиц, а получают около 94 000 сотрудников.

Проект ориентирован на малый и средний бизнес, государственные учреждения и крупные корпорации, работающие в гривне.

Для подключения достаточно иметь счет юридического лица в monobank, заявку можно подать онлайн.

По данным банка, приложение monobank используют 9,6 млн украинцев, среди которых – потенциальные работники компаний, подключающих зарплатный проект.

Ключевые особенности проекта:

Выплаты можно производить 24/7/365, без зависимости от рабочего графика банка.

Платежи засчитываются через несколько минут, в любое время суток, включая выходные.

Подписаться можно дистанционно через приложение или веб-кабинет.

Открытие счета юрлица происходит дистанционно, без необходимости визитов в банк.

При использовании расчетно-кассового обслуживания (РКО) комиссия составляет 0%.

Выпуск и обслуживание зарплатных карт – бесплатные.

Работники получают преимущества monobank: кэшбек до 20%, бесплатное снятие наличных денег в любых банкоматах Украины (до 50 тыс. грн) и другие сервисы.

За первый квартал этого года Универсал Банк (monobank) впервые за длительное время зафиксировал спад количество активных карточек. Она уменьшилась на 0,6% – до 9,72 млн. Несмотря на это, общее количество карточек у него возросло на 4,1% – до 24,18 млн.