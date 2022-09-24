Мошенники предлагают социальную помощь от НБУ: как не попасться

В соцсетях появляются сообщения, в которых мошенники утверждают, что Национальный банк Украины якобы проводит благотворительную акцию вместе с фондом "Твоя опора" – всем украинцам выплачивается "социально-индивидуальная выплата". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе подчеркивают, что Национальный банк не производит никаких социальных выплат. В настоящее время НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предполагает осуществление выплат.

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Для заполнения заявки злоумышленники предлагают перейти в мошеннический чат-бот. Там мошенники могут предлагать предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж для оформления помощи, в результате данные платежной карты будут скомпрометированы.

Также под предлогом оформления выплаты злоумышленники могут просить сообщить секретную информацию: пин-код к карте, трехзначный номер с обратной стороны карты, срок действия карты и т.д.

Как избежать мошенничества:

1. Используйте информацию только из официальных источников. Всю официальную информацию НБУ публикует на своем сайте или в собственных соцсетях.

Также информацию о всех видах легальной финансовой помощи, которую могут получить наши граждане, можно просмотреть на портале єДопомога.

2. Не переходите по непроверенным ссылкам. Если все же необходимо перейти на сайт организации, адрес которой вы получили в ссылке, лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на веб-ресурс.

3. Проверяйте правильность названия сайтов, на которые вы переходите и вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов.

4. Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Если вы случайно раскрыли данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту.

5. Никому не сообщайте пин-код к карте, три цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.

ПриватБанк предупредил украинцев о работе мошеннического сайта, для выманивания у людей логина и пароля входа в электронный банк "маскируется" под программы выплат украинцам в Приват24.

Наталія Софієнко

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