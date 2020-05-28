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На регистрацию в ипотечном жилье нужно будет просить разрешение

На регистрацию в ипотечном жилье нужно будет просить разрешение
28.05.2020, 16:58

Правительство поддержало проект постановления о внесении изменений в правила регистрации места проживания

Кабмин обязал получать разрешение на регистрацию места жительства в ипотечном жилье или недвижимости в доверительной собственности. Чтобы зарегистрироваться, нужно будет получить согласие ипотекодержателя или доверительного собственника. Правительство поддержало соответствующий проект постановления, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Это упростит процедуру выселения людей из ипотечного жилья в случае неплатежеспособности заемщика.

«Новые правовые механизмы устранят препятствия для обращения взыскания на жилье, находящегося в ипотеке или доверительной собственности и, соответственно, облегчит доступ к ипотечному кредитованию», - пояснил министр юстиции Денис Малюська.

Малюська убежден, что такие изменения необходимы ради создания благоприятных условий для ипотечного кредитования в Украине. По его словам, нововведение усовершенствует механизм защиты как имущественных прав ипотекодержателя, так и жилищных прав ипотекодателя.

Правительство также обязало регистраторов места жительства проверять в Государственном реестре прав на недвижимое имущество информацию о праве собственности на жилье и нахождении недвижимости в залоге или доверительной собственности.

  • Для того, чтобы стоимость ипотеки в украинских банках снизилась до 10% годовых, банки должны привлекать деньги под 6%. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет " банковскую систему, чтобы запустить кредитование под низкие проценты.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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