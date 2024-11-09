На Закарпатье родителей будут штрафовать до 5100 гривень за прогулы детей в школе

В Рахове за прогулы уроков, курение и хулиганство детей будут взимать штрафы с родителей

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На Закарпатье вводится система штрафов для родителей, чьи дети допускают прогулы и совершают административные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Раховского городского совета.

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Ответственность будут нести родители не только за пропуски занятий, но и за такие нарушения, как курение, употребление алкоголя, мелкие кражи и хулиганство.

В горсовете отметили, что в соответствии со статьей 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях родителей несовершеннолетних детей могут оштрафовать:

за первое нарушение: от 850 до 1700 гривень или предупреждение;

за повторное нарушение в течение года: от 1700 до 5100 гривень.

Эти штрафы распространяются и на случаи, когда подростки от 14 до 16 лет совершают преступления или другие административные правонарушения.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 684, школы обязаны уведомлять полицию и службу по делам детей, если ученик без уважительной причины отсутствует на занятиях более 10 рабочих дней подряд. Отсутствие должно быть подтверждено медицинской справкой или письменным пояснением родителей. Эти документы хранятся в личном деле ученика в течение учебного года, отметили в горсовете.

Закон также возлагает на родителей обязанность содействовать детям в выполнении образовательной программы и достижении предусмотренных результатов обучения.