На Закарпатті батьків штрафуватимуть до 5100 гривень за прогули дітей у школі

У Рахові за прогули уроків, паління та хуліганство дітей із батьків стягуватимуть штрафи

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На Закарпатті запроваджують систему штрафів для батьків, чиї діти допускають прогули та вчиняють адміністративні порушення. Про це повідомляє пресслужба Рахівської міської ради.

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Відповідальність нестимуть батьки не лише за пропуски занять, а й за такі порушення, як куріння, вживання алкоголю, дрібні крадіжки та хуліганство.

У міськраді наголосили, що відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, батьків неповнолітніх дітей можуть оштрафувати:

за перше порушення: від 850 до 1700 гривень або попередження;

за повторне порушення протягом року: від 1700 до 5100 гривень.

Ці штрафи поширюються і на випадки, коли підлітки віком від 14 до 16 років скоюють злочини чи інші адміністративні правопорушення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 684, школи зобов’язані повідомляти поліцію та службу у справах дітей, якщо учень без поважної причини відсутній на заняттях понад 10 робочих днів поспіль. Відсутність має бути підтверджена медичною довідкою або письмовим поясненням батьків. Ці документи зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року, зазначили у міськраді.

Закон також покладає на батьків обов’язок сприяти дітям у виконанні освітньої програми та досягненні передбачених результатів навчання.