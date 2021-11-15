Накопительные пенсии. Украинцам нужна система defined contribution – Марченко

Пришло время изменить подход и параллельно внедрять новую для украинцев систему defined contribution, по которой после выхода на пенсию человек будет получать столько, сколько смог отложить за время трудовой деятельности. Такое мнение озвучил министр финансов Сергей Марченко в колонке для ЭП.

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"Основная причина, почему необходимо изменение пенсионной системы – это мировой демографический тренд. Уровень рождаемости снижается, поколение "беби-бумеров" выходит на пенсию, одновременно увеличивается продолжительность жизни", – отметил министр.

Марченко напомнил, что в Украине сейчас 11 млн пенсионеров, а лиц, уплачивающих единый социальный взнос – только 9,7 млн.

"В ближайшем будущем на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров. Ситуация магическим образом не улучшится", – считает Марченко.

Министр отметил, что в настоящее время наработаны законопроекты, предусматривающие введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения. Законопроекты проходят стадию обсуждения. Марченко надеется на их принятие парламентом в ближайшее время.

"Это позволит накапливать средства на индивидуальных специальных счетах. Чтобы сформировать доверие к системе, изначально предполагается более активная роль государства, а на следующих этапах участники сами будут выбирать пенсионные фонды", – подчеркнул глава Минфина.

"Дорожная карта" развития системы пенсионных накоплений предусматривает два этапа:

1. Введение второго уровня. Правительство разрабатывает Единый социальный реестр, который будет являться центром надежного хранения данных о пенсионных накоплениях независимо от того, в каком учреждении человек будет накапливать себе на пенсию.

2. Развитие добровольных пенсионных накоплений. Сейчас идет дискуссия по кругу участников обязательного накопительного уровня и источников финансирования.

Участникам, отнесенным к накопительной системе, предлагается платить следующие взносы: 1% от зарплаты – в 2023 году, 1,5% – в 2024 году, 2% – в 2025 году. Такое финансирование будет происходить путем соответствующего перераспределения через ЕСВ для лиц, участвующих в новой системе.

Кроме того, государство будет дополнительно финансировать взносы из госбюджета: в 2023 году – 1%, в 2024 году – 1,5%, в 2025 году – 2%. По словам министра, такие программы распространены в мире и помогают проводить более гибкую политику по стимулированию участия в системе.

"Граждане будут иметь индивидуальные накопительные счета и будут мотивированы отчислять часть средств из зарплат. Государство будет финансировать такие взносы на паритетных условиях", – подчеркнул Марченко.

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Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.

В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки. По данным Минсоцполитики, внедрение пенсионной реформы потребует 22 млрд грн в первый год.

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Юрий Тарасовский

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