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Налоговая декларация: НАБУ сообщило о подозрении Святашу

Налоговая декларация: НАБУ сообщило о подозрении Святашу
10.10.2019, 15:48

Экс-депутата подозревают в том, что он не задекларировал кредиты в УкрСиббанке на сумму более $1 млн

Детективы Национальное антикоррупционного бюро Украины сообщили экс-народному депутату Украины о подозрении о внесении недостоверных данных в декларации.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, следствие установило, что бывший народный депутат не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы суммы финансовых обязательств в УкрСиббанке. В частности, в  декларации за 2015 год не указаны суммы $149 970 и 149 660 евро, а в декларации за 2016 год - $467 510 и 450 360 евро.

Как отмечают в НАБУ, поскольку экс-нардеп находился в больнице, сообщение о подозрении вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого.

По данным Интерфакс-Украинаречь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Видродження").

Детективы НАБУ расследуют эти факты с апреля 2018 года.

  • 8 сентября прокуратура сообщила о подозрении экс-нардепу по делу о завладении 1,1 млрд грн УкрСиббанка. По данным УП, речь также идет об экс-депутате СвяташеПо версии следствия, бывший нардеп в течение 2008-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы АИС, завладел 1,1 млрд грн, которые компания получила в кредит от УкрСиббанка.
    В прокуратуре напомнили, что в рамках этого ж уголовного дела ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации АИС, а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).

  • В апреле Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вызывало народных депутатов Святаша, Дубневича и Бакулина для дачи объяснений по декларациям.

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декларация набу Дмитрий Святаш
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