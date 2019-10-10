Налоговая декларация: НАБУ сообщило о подозрении Святашу

Детективы Национальное антикоррупционного бюро Украины сообщили экс-народному депутату Украины о подозрении о внесении недостоверных данных в декларации.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, следствие установило, что бывший народный депутат не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы суммы финансовых обязательств в УкрСиббанке. В частности, в декларации за 2015 год не указаны суммы $149 970 и 149 660 евро, а в декларации за 2016 год - $467 510 и 450 360 евро.

Как отмечают в НАБУ, поскольку экс-нардеп находился в больнице, сообщение о подозрении вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого.

По данным Интерфакс-Украина, речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Видродження").

Детективы НАБУ расследуют эти факты с апреля 2018 года.