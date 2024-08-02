НАПК предостерегло от махинаций с декларированием крипты: грозит уголовным производством

Во время полных проверок деклараций скрыть активы в криптовалюте или искусственно их увеличить не получится, заявляют в НАПК

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Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило факты недостоверного декларирования публичными служащими сведений о криптовалюте. Правоохранители уже начали в их отношении уголовные производства, сообщила пресс-служба НАПК.

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"Имеющийся технический и аналитический инструментарий [...] во время проведения полных проверок дает возможность проверить наличие криптовалюты или выяснить, действительно ли она принадлежит тому, кто указан в декларации", – сказано в сообщении.

В частности, НАПК выяснило, что заместитель начальника регионального сервисного центра МВД в Николаевской области в декларации за 2021 год указал Bitсoin на 100 млн грн в гривневом эквиваленте. Подтвердить наличие криптовалюты во время полной проверки он не смог.

А в его декларации за 2022 год НАПК нашло недостоверные сведения о криптовалюте более чем на 48 млн грн.

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Недостоверные сведения более чем на 23 млн грн НАПК обнаружило в декларации за 2022 год сотрудника Донецкой областной прокуратуры.

Только относительно криптовалюты служащий указал недостоверные сведения на 22,5 млн грн, в том числе о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, "а о некоторых вообще забыл упомянуть".

Депутат Винницкого городского совета в декларации за 2021 год указал наличие у члена его семьи 20 токенов Bitcoin более чем на 2 млн грн и DOT на почти 7,5 млн грн. Подтвердить их при полной проверке он не смог.

По обоснованным выводам НАПК правоохранители начали уголовные производства по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).