НАПК предостерегло от махинаций с декларированием крипты: грозит уголовным производством
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило факты недостоверного декларирования публичными служащими сведений о криптовалюте. Правоохранители уже начали в их отношении уголовные производства, сообщила пресс-служба НАПК.
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"Имеющийся технический и аналитический инструментарий [...] во время проведения полных проверок дает возможность проверить наличие криптовалюты или выяснить, действительно ли она принадлежит тому, кто указан в декларации", – сказано в сообщении.
В частности, НАПК выяснило, что заместитель начальника регионального сервисного центра МВД в Николаевской области в декларации за 2021 год указал Bitсoin на 100 млн грн в гривневом эквиваленте. Подтвердить наличие криптовалюты во время полной проверки он не смог.
А в его декларации за 2022 год НАПК нашло недостоверные сведения о криптовалюте более чем на 48 млн грн.
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Недостоверные сведения более чем на 23 млн грн НАПК обнаружило в декларации за 2022 год сотрудника Донецкой областной прокуратуры.
Только относительно криптовалюты служащий указал недостоверные сведения на 22,5 млн грн, в том числе о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, "а о некоторых вообще забыл упомянуть".
Депутат Винницкого городского совета в декларации за 2021 год указал наличие у члена его семьи 20 токенов Bitcoin более чем на 2 млн грн и DOT на почти 7,5 млн грн. Подтвердить их при полной проверке он не смог.
По обоснованным выводам НАПК правоохранители начали уголовные производства по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
- Количество деклараций с криптовалютами возросло почти вдвое за 2022 год по сравнению с 2021 годом. А Bitcoin, Ethereum и Tether пользуются наибольшим спросом среди чиновников.
- Какие криптовалюты самые популярные среди чиновников, кто из чиновников задекларировал больше всего криптовалюты, а кто потерял сотни миллионов в гривневом эквиваленте, читайте в материале LIGA.net.