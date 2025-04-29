Национальный кэшбек за март будет рекордным – выплатят 443 млн грн для 3,4 млн человек

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Выплата Национального кэшбека за март находится на завершающем этапе обработки. В этом месяце сумма выплат станет самой большой за всю историю инициативы – 443 млн грн получат около 3,4 млн участников программы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Для начисления средств система должна обработать миллионы транзакций. Из-за сложности технологического процесса на этот раз обработка длится дольше обычного. Выплата кэшбека ожидалась в конце апреля.

"Мы понимаем, что для многих эти средства важны. Делаем все возможное, чтобы вы получили их как можно быстрее", – говорится в заявлении.

Точную дату зачисления средств пообещали сообщить на официальном сайте программы.

В течение шести месяцев действия программы граждане получили:

→ за сентябрь – 37,2 млн грн;

→ за октябрь – 119,2 млн грн;

→ за ноябрь – 232 млн грн;

→ за декабрь и январь – 714 млн грн;

→ за февраль – 384 млн грн.

Общая сумма выплаченных по программе средств составляет около 1,5 млрд грн.

Кэшбек можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также их можно отдать на благотворительность или задонатить на Вооруженные Силы Украины.