Національний кешбек за березень буде рекордним – виплатять 443 млн грн для 3,4 млн людей

Фото: Дія

Виплата Національного кешбеку за березень перебуває на завершальному етапі обробки. Цього місяця сума виплат стане найбільшою за всю історію ініціативи – 443 млн грн отримають близько 3,4 млн учасників програми. Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

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Для нарахування коштів система має обробити мільйони транзакцій. Через складність технологічного процесу цього разу обробка триває довше, ніж зазвичай. Виплата кешбеку очікувалася наприкінці квітня.

"Ми розуміємо, що для багатьох ці кошти важливі. Робимо все можливе, щоб ви отримали їх якнайшвидше", – йдеться в заяві.

Точну дату зарахування коштів пообіцяли повідомити на офіційному сайті програми.

Протягом шести місяців дії програми громадяни отримали:

→ за вересень – 37,2 млн грн;

→ за жовтень – 119,2 млн грн;

→ за листопад – 232 млн грн;

→ за грудень і січень – 714 млн грн;

→ за лютий – 384 млн грн.

Загальна сума виплачених за програмою коштів становить близько 1,5 млрд грн.

Кешбек можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна віддати на благодійність або задонатити на Збройні Сили України.