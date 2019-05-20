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20.05.2019, 16:59

Назван город с самыми высокими зарплатами в мире

Назван город с самыми высокими зарплатами в мире

Сан-Франциско впервые возглавил рейтинг городов с самыми высокими зарплатами

Сан-Франциско (США) впервые возглавил рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире, ежегодно составляемый Deutsche Bank, сообщает Bloomberg. Средняя зарплата здесь составляет $6520 в месяц.

Как отмечают составители рейтинга, быстрое развитие технологического сектора США помогло Сан-Франциско победить традиционные города, которые лидировали в рейтинге раньше.

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Швейцарский Цюрих с первой строчки рейтинга переместился на вторую. Размер среднемесячного заработка в городе почти на $400 меньше, чем в Сан-Франциско. Тем не менее, Цюрих не потерял свои позиции и по результатам опроса стал первым по качеству жизни, а также стоимости товаров и услуг.

В топ-5 вошли преимущественно американские города: Нью-Йорк расположился на третьем месте со средней з/п $4600 в месяц, на четвертом - Бостон ($4280), на пятом - Чикаго ($4006). Их высокие позиции в рейтинге связаны с ростом доллара в последние пять лет, отмечает агентство.

Одни из самых высоких зарплат также получают жители Сиднея, Осло, Копенгагена, Мельбурна и Лондона.

По данным Минэкономразвития Украины, средняя зарплата в стране в долларовом эквиваленте в начале года почти достигла уровня 2013-го и составила $381 в месяц.

В апреле Bloomberg представил "индекс завтрака", который показывает, сколько жителям разных городов необходимо работать, чтобы поесть утром. 

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Теги: зарплата, рейтинг bloomberg, сан-франциско
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