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НБУ аннулировал лицензии микрокредитной компании "Деньги всем"

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 10:10
НБУ аннулировал лицензии микрокредитной компании
Фото: Facebook / groshivsim

Национальный банк с 2 мая аннулировал лицензии ООО "Финансовая компания Верона", работавшему на рынке микрокредитования под брендом "Деньги всем". Об этом говорится на сайте регулятора.

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В декабре 2022 года Нацбанк приостановил ее лицензии из-за недостаточного собственного капитала по итогам третьего квартала 2022 года.

Компании дали время до 20 января, чтобы устранить нарушения, но она этого не сделала. Поэтому комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг решил лишить компанию лицензий на постоянной основе.

Мажоритарным владельцем ООО "ФК Верона" является инвестиционный фонд "Куб Инвест", бенефициаром указан Арсений Титамир.

  • В начале мая НБУ передал Верховной Раде изменения в законодательство, которые должны урегулировать ситуацию на рынке микрокредитования. Основное новшество – ограничение ставки кредитования в день на уровне 0,8% вместо нынешних 2-5%.
  • Кроме того, регулятор намерен усилить требования к выдаче микрокредитов. Сейчас их может получить любой при наличии паспорта и налогового номера.
Андрій Водяний
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НБУмикрокредиты
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