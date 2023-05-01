В Раду внесли законопроект против кредитов под 1500% годовых

В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в закон о потребительском кредитовании, который ограничит максимальный размер реальной дневной процентной ставки на уровне 0,8%. Это втрое меньше нынешнего среднего уровня 2,5%, сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в Facebook.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Он пояснил, что сегодня финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, готовы мгновенно выдавать деньги под 1500% годовых, не объясняя подробно условия кредитования.

"К сожалению, потом полученные кредиты часто вынуждены возвращать близкие люди [заемщиков]. Абсолютно нездоровая практика, формирующая на годы восприятия кредитования как некоего ига, а не действенного финансового инструмента", – заявил Пышный.

Ограничение процентной ставки должно изменить эту ситуацию.

Законопроект также предлагает уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя.

В случае принятия законопроекта, НБУ получит полномочия по установлению требований к проверке кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний. "Такая проверка сегодня фактически не осуществляется", – заявил Пышный.

Нарушение установленных ограничений грозит компаниями штрафными санкциями.

В 2022 году долг украинцев по микрокредитам уменьшился на 5 млрд грн – до 8,05 млрд грн.

В апреле 2023 года стало известно, что экс-жена Путина обогатилась на микрокредитах для россиян.

Читайте также: Микрокредиты под 1200% исчезают. Выживет ли рынок быстрых денег до зарплаты

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.