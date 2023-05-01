В Раду внесли законопроект против кредитов под 1500% годовых
В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в закон о потребительском кредитовании, который ограничит максимальный размер реальной дневной процентной ставки на уровне 0,8%. Это втрое меньше нынешнего среднего уровня 2,5%, сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в Facebook.
"К сожалению, потом полученные кредиты часто вынуждены возвращать близкие люди [заемщиков]. Абсолютно нездоровая практика, формирующая на годы восприятия кредитования как некоего ига, а не действенного финансового инструмента", – заявил Пышный.
Ограничение процентной ставки должно изменить эту ситуацию.
Законопроект также предлагает уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя.
В случае принятия законопроекта, НБУ получит полномочия по установлению требований к проверке кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний. "Такая проверка сегодня фактически не осуществляется", – заявил Пышный.
Нарушение установленных ограничений грозит компаниями штрафными санкциями.
- В 2022 году долг украинцев по микрокредитам уменьшился на 5 млрд грн – до 8,05 млрд грн.
- В апреле 2023 года стало известно, что экс-жена Путина обогатилась на микрокредитах для россиян.
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