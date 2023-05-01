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В Раду внесли законопроект против кредитов под 1500% годовых

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 10:42
В Раду внесли законопроект против кредитов под 1500% годовых - Фото
Андрей Пышный (Фото: НБУ)

В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в закон о потребительском кредитовании, который ограничит максимальный размер реальной дневной процентной ставки на уровне 0,8%. Это втрое меньше нынешнего среднего уровня 2,5%, сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в Facebook.

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Он пояснил, что сегодня финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, готовы мгновенно выдавать деньги под 1500% годовых, не объясняя подробно условия кредитования.

"К сожалению, потом полученные кредиты часто вынуждены возвращать близкие люди [заемщиков]. Абсолютно нездоровая практика, формирующая на годы восприятия кредитования как некоего ига, а не действенного финансового инструмента", – заявил Пышный.

Ограничение процентной ставки должно изменить эту ситуацию.

Законопроект также предлагает уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя.

В случае принятия законопроекта, НБУ получит полномочия по установлению требований к проверке кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний. "Такая проверка сегодня фактически не осуществляется", – заявил Пышный.

Нарушение установленных ограничений грозит компаниями штрафными санкциями.

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Андрій Водяний
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Андрей Пышныйзаконопроектмикрокредиты
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