Несмотря на войну, украинцы в прошлом году уменьшили долг по микрокредитам на 5 млрд грн

В 2022 году долг украинцев по микрокредитам уменьшился на 5 млрд грн – до 8,05 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Более 50% общей суммы долга украинцев перед микрофинансовыми организациями (МФО) было уменьшено за второе полугодие, что составляет 3,4 млрд грн или 67%.

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В 2022 году МФО выдали почти втрое меньшую сумму ссуд. С 65,1 млрд грн в 2021 году общая сумма новых выданных микрокредитов сократилась до 23,9 млрд грн. В то же время средняя сумма кредита за 2022 год почти не изменилась и составила 4439 грн, что на 3% меньше, чем в 2021 году.

Всего в прошлом году было заключено 5,3 млн кредитных договоров. В среднем за месяц украинцы брали почти полмиллиона микрозаймов. Для сравнения, в 2021 году в среднем заключалось 1,1 млн договоров в месяц.

Несмотря на то, что общая задолженность уменьшается, количество микрозаймов снова начало расти к концу года, в четвертом квартале. Тогда было зафиксировано на 30% больше новых договоров и вдвое больше суммы выданных средств по сравнению с третьим кварталом. Возросла также средняя сумма кредита – с 3,5 тыс. грн до 4,1 тыс. грн.

Во Всемирном банке заявили, что полномасштабное российское вторжение отбросило Украину на 15 лет назад в вопросах бедности.

Наталія Софієнко

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