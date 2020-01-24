НБУ изъял новый вид фальшивых 200 грн: как отличить подделку

Национальный банк (НБУ) изъял из обращения партию поддельных банкнот номиналом 200 грн образца 2007 года, при этом год на купюрах указан 2014-й.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это новый вариант фальшивых банкнот. Их особенностью является то, что они изготовлены на бумаге с двухцветными водяными знаками в виде букв "S", а также имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.

Локальный водяной знак с портретом Леси Украинки и защитная лента имитированы печатью с обратной стороны банкноты.

При этом эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитирован.

Таких банкнот было изъято около 40 штук - они сбывались в магазинах в разных регионах Украины. При этом кассиры могут их легко обнаружить с помощью специальных детекторов, проверяющих деньги в ультрафиолетовом и инфракрасном свете.

Нацбанк проинформировал финансовую систему об основных признаках подделок и способах их обнаружения.