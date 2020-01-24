Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ изъял новый вид фальшивых 200 грн: как отличить подделку

НБУ изъял новый вид фальшивых 200 грн: как отличить подделку
24.01.2020, 10:56

Нацбанк изъял партию поддельных 200-гривенных купюр и рассказал, как их идентифицировать

Национальный банк (НБУ) изъял из обращения партию поддельных банкнот номиналом 200 грн образца 2007 года, при этом год на купюрах указан 2014-й.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это новый вариант фальшивых банкнот. Их особенностью является то, что они изготовлены на бумаге с двухцветными водяными знаками в виде букв "S", а также имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.

Локальный водяной знак с портретом Леси Украинки и защитная лента имитированы печатью с обратной стороны банкноты.

При этом эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитирован.

Таких банкнот было изъято около 40 штук - они сбывались в магазинах в разных регионах Украины. При этом кассиры могут их легко обнаружить с помощью специальных детекторов, проверяющих деньги в ультрафиолетовом и инфракрасном свете.

Нацбанк проинформировал финансовую систему об основных признаках подделок и способах их обнаружения.

  • В целом уровень подделки гривни по результатам 2019 года остается стабильно низким, отметили в НБУ. На 1 млн настоящих банкнот в обращении приходилось около 2,9 шт. поддельных.
Напишите нам
НБУ фальшивые деньги поддельные купюры
Комментарии
Последние новости
 