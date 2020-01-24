Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ показал, какие банкноты подделывали в 2019-м. Инфографика

НБУ показал, какие банкноты подделывали в 2019-м. Инфографика
24.01.2020, 08:27

Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты старого образца

По итогам 2019 года на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 шт., 2017 году - 3,6 шт.). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что банкноты нового поколения гривни (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 грн, введенные в обращение в 2015-2019 годах) имеют усиленную систему защиты. Поэтому чаще всего в 2019 году подделывали купюры старого образца: 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005 года. 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

Фальшивые купюры чаще всего сбывались через кассы заведений торговли, быстрого питания, АЗС.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (75% от общего количества поддельных иностранных банкнот); евро (23%); российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего подделывали банкноты номиналом $100 (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США); 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых евро).

Напишите нам
НБУ фальшивые деньги поддельные купюры
Комментарии
Последние новости
 