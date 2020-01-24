НБУ показал, какие банкноты подделывали в 2019-м. Инфографика

По итогам 2019 года на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 шт., 2017 году - 3,6 шт.). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что банкноты нового поколения гривни (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 грн, введенные в обращение в 2015-2019 годах) имеют усиленную систему защиты. Поэтому чаще всего в 2019 году подделывали купюры старого образца: 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005 года. 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

Фальшивые купюры чаще всего сбывались через кассы заведений торговли, быстрого питания, АЗС.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (75% от общего количества поддельных иностранных банкнот); евро (23%); российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего подделывали банкноты номиналом $100 (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США); 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых евро).