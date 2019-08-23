Какие банкноты чаще подделывают и где сбывают

За первое полугодие количество поддельных купюр снизилось на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Их сумма уменьшилась на 20%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Чаще всего (99%) подделывают банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

1% приходится на купюры номиналами от 1 до 20 гривень.

Сбывают фальшивые деньги в основном через кассы заведений быстрого питания, торговли и АЗС. Большинство изъятых банкнот изготовлены с помощью струйных принтеров - 93%, на лазерных принтерах и с помощью цветных копировальных аппаратов - 6%, полиграфическим способом - 1%.

Однако, Нацбанк обращает внимание, что в августе выросло количество изъятых поддельных 500-гривневых купюр образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты. Их сбывали через кассы АЗС в разных регионах страны (Киев и область, Закарпатская, Волынская, Киевская, Житомирская области).