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Какие банкноты чаще подделывают и где сбывают

Какие банкноты чаще подделывают и где сбывают
23.08.2019, 18:19

Традиционно самыми популярным у фальшивомонетчиков остаются купюры 500 грн и 100 грн

За первое полугодие количество поддельных купюр снизилось на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Их сумма уменьшилась на 20%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Чаще всего (99%) подделывают банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

1% приходится на купюры номиналами от 1 до 20 гривень.

Сбывают фальшивые деньги в основном через кассы заведений быстрого питания, торговли и АЗС. Большинство изъятых банкнот изготовлены с помощью струйных принтеров - 93%, на лазерных принтерах и с помощью цветных копировальных аппаратов - 6%, полиграфическим способом - 1%.

Однако, Нацбанк обращает внимание, что в августе выросло количество изъятых поддельных 500-гривневых купюр образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты. Их сбывали через кассы АЗС в разных регионах страны (Киев и область, Закарпатская, Волынская, Киевская, Житомирская области).

  • По данным НБУ, в 2018 году на один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,5 штук подделок (в 2017 году - 3,6 шт. подделок). Самыми популярными были купюры 500 грн и 100 грн.
  • По данным Европейского Центробанка, за первое полугодие было изъято 251 000 поддельных банкнот евро. Чаще всего подделывали банкноты достоинством 20 и 50 евро
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НБУ фальшивые деньги поддельные купюры 500 грн
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