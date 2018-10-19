НБУ уточнил условия взыскания квартир у валютных заемщиков

Нацбанк объяснил, при каком условии владельцы валютной ипотеки могут получить льготы

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Владельцы валютной ипотеки смогут получить льготные условия погашения кредитов в случае, если это их единственное жилье. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.

Напомним, вчера, 18 октября, Верховная Рада ввела процедуру банкротства физлиц и отменила мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам.

"С момента вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте", - говорится в принятом документе. Мораторий был введен в 2014 году.

Новый Кодекс по процедурам банкротства устанавливает пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов.

"Заемщики валютной ипотеки получат льготные условия погашения своих кредитов, если они являются владельцами единственного жилья (квартир не более 60 кв. м или домов не более 120 кв. м) – для них будет применяться льготная ставка (на уровне индекса депозитов 12 мес. (индекс НБУ) плюс 0,5% годовых) и значительно увеличены сроки погашения (до 10 лет)", – уточняет Нацбанк.