Немецкий Uniper получил часть компенсации от Газпрома за сорванные поставки в 2022 году
Немецкая энергетическая компания Uniper получила часть компенсации от российского Газпрома за газ, недопоставленный в 2022 году, когда РФ остановила экспорт в Германию. Об этом пишет Reuters.
В прошлом году Uniper выиграла суд против Газпрома и получила решение о компенсации более 13 млрд евро за недопоставленные объемы газа.
Компания сообщила, что квартальный отчет включает "доход от принудительных мер, проведенных против Gazprom Export", являющегося экспортным подразделением российской компании.
В то же время Uniper не уточнила сумму полученной компенсации. Компания добавила, что, согласно условиям государственной помощи, все полученные компенсации будут передаваться правительству Германии.
В настоящее время компания уже вернула 3,1 млрд евро с государственной помощи, в том числе за счет удержанных 530 млн евро, которые должны были быть уплачены Газпрому.
Суд в Санкт-Петербурге ранее разрешил Gazprom Export выдвинуть встречные требования более чем на 14 млрд евро, если рассмотрение дела продолжит арбитражный суд.
Из-за требований Uniper к подразделению Газпрома в Австрии тот объявил о банкротстве в 2023 году.
- В 2022 году Uniper, импортировавшей российский газ через Северный поток, пришлось покупать газ на спотовом рынке по ценам, которые тогда подскочили до рекордных значений. Из-за этого она чуть не обанкротилась – ее спасло правительство Германии, национализировав и влив 29 млрд евро.
- В ноябре 2022 года Uniper решила судиться с Газпромом в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. В июне 2024 года Газпром проиграл 13 млрд евро своему бывшему германскому партнеру Uniper.
- В первом квартале 2025 года Uniper понесла 139 млн евро убытков из-за падения цен на энергоносители.