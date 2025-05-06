Немецкий Uniper получил часть компенсации от Газпрома за сорванные поставки в 2022 году
Фото: EPA

Немецкая энергетическая компания Uniper получила часть компенсации от российского Газпрома за газ, недопоставленный в 2022 году, когда РФ остановила экспорт в Германию. Об этом пишет Reuters.

В прошлом году Uniper выиграла суд против Газпрома и получила решение о компенсации более 13 млрд евро за недопоставленные объемы газа.

Компания сообщила, что квартальный отчет включает "доход от принудительных мер, проведенных против Gazprom Export", являющегося экспортным подразделением российской компании.

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В то же время Uniper не уточнила сумму полученной компенсации. Компания добавила, что, согласно условиям государственной помощи, все полученные компенсации будут передаваться правительству Германии.

В настоящее время компания уже вернула 3,1 млрд евро с государственной помощи, в том числе за счет удержанных 530 млн евро, которые должны были быть уплачены Газпрому.

Суд в Санкт-Петербурге ранее разрешил Gazprom Export выдвинуть встречные требования более чем на 14 млрд евро, если рассмотрение дела продолжит арбитражный суд.

Из-за требований Uniper к подразделению Газпрома в Австрии тот объявил о банкротстве в 2023 году.

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