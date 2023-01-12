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Оформить выплату пособия при рождении ребенка можно онлайн: инструкция

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 15:30
Оформить выплату пособия при рождении ребенка можно онлайн: инструкция - Фото
Мама с малышом в слинге (Иллюстративное фото Freepik)

В Украине оформить выплату пособия при рождении ребенка можно онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Помощь при рождении ребенка оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш. Оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, на протяжении периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения.

Размер помощи при рождении ребенка фиксированный и одинаковый для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье) и составляет 41 280 грн. Выплата осуществляется единовременно в сумме 10 320 грн, а остальная помощь выплачивается в течение следующих 36 месяцев — по 860 грн ежемесячно.

Как оформить помощь:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.

3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Также можно воспользоваться комплексной услугой "єМалятко" на портале "Дия".

  • В Ивано-Франковске из городского бюджета в течение 2023 года будут выплачивать разовую помощь родителям за рождение ребенка от 20 000 до 50 000 грн.
  • По данным Минюста, в Украине довольно ощутимо упала рождаемость в прошлом году. Так, за 11 месяцев 2022 года в стране было зарегистрировано на треть меньше малышей, чем за аналогичный период годом ранее. 
Наталія Софієнко
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