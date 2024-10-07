Оформить загранпаспорт в Украине стало дороже

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С 7 октября меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера, сообщает ГП "Документ".

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Обновленные тарифы на пакет сервисных услуг "Стандарт" составляют:

оформление паспортных документов для граждан Украины – 650 грн;

оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства – 1250 грн;

обмен водительского удостоверения – 950 грн;

обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн;

проставление апостиля – 650 грн.

В "Паспортном сервисе" отмечают, что предоставляют консультации онлайн и по телефону.

С 1 января в Украине выросла стоимость оформления ID-карты. Оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 дней теперь стоит 504 грн (до этого было 450 грн), срочное оформление стоит 874 грн (до этого было 820 грн).