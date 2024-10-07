Оформить загранпаспорт в Украине стало дороже
С 7 октября меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера, сообщает ГП "Документ".
Обновленные тарифы на пакет сервисных услуг "Стандарт" составляют:
- оформление паспортных документов для граждан Украины – 650 грн;
- оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства – 1250 грн;
- обмен водительского удостоверения – 950 грн;
- обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн;
- проставление апостиля – 650 грн.
В "Паспортном сервисе" отмечают, что предоставляют консультации онлайн и по телефону.
С 1 января в Украине выросла стоимость оформления ID-карты. Оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 дней теперь стоит 504 грн (до этого было 450 грн), срочное оформление стоит 874 грн (до этого было 820 грн).
- В 2022 году правительство Украины приняло постановление, открывающее возможность для граждан за границей оформлять ID-карты и загранпаспорта.