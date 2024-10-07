Оформити паспортні документи в Україні стало дорожче

Оформити паспортні документи в Україні стало дорожчедоповнено
З 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру. Зокрема зміниться вартість послуг закордонного паспорта, ID-картки та посвідчення водія, інформує ДП "Документ".
Оновлені тарифи на пакет сервісних послуг "Стандарт" становлять:
- Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн (зараз 504 грн);
- Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн (зараз 1000 грн);
- Обмін водійського посвідчення – 950 грн (зараз 800 грн);
- Проставлення апостиля – 650 грн (зараз 450 грн);
- Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн.
У "Паспортному сервісі" зазначають, що надають консультації онлайн і телефоном.
З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення ID-картки. Оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки протягом 20 днів коштувало 504 грн (до цього було 450 грн), термінове оформлення - 874 грн (до цього було 820 грн).
- У 2022 році уряд України ухвалив постанову, яка відкриває можливість для громадян за кордоном оформлювати ID-картки та закордонні паспорти.