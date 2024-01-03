Олигархи РФ в прошлом году обогатились еще на $50 млрд, больше всего – владелец Лукойла

Владимир Потанин и Владимир Путин (Фото - EPA)

В прошлом году состояние самых богатых людей России увеличилось более чем на $50 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

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Больше всего разбогател учредитель Лукойла Вагит Алекперов, ушедший в отставку с поста директора Лукойла вскоре после того, как попал под санкции, но остается акционером компании с долей 8,5%.

Больше всего разбогатели такие российские олигархи:

- основатель Лукойла Вагит Алекперов – + $9,29 млрд (всего $ 24,7 млрд);

– соучредитель компаний Еврохим и СУЭК Андрей Мельниченко – + $ 5,67 млрд (в общей сложности $17,42 млрд);

– основатель НЛМК Владимир Лисин – + $4,08 млрд (всего $ 23,9 млрд);

– бывший вице-президент Лукойла Леонид Федун – + $ 3,91 млрд (в общей сложности $9,78 млрд);

– глава НОВАТЕКа Леонид Михельсон – + $2,83 млрд (всего $ 27,5 млрд).

Наибольший ущерб понес основной акционер Акрона Вячеслав Кантор — его состояние уменьшилось на $149 млн, до 6,21 млрд.

Самым богатым россиянином остается владелец Норникеля олигарх Владимир Потанин, его состояние выросло на $2,5 млрд, до $31,1 млрд.