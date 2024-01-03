Олігархи Росії торік збагатіли ще на $50 млрд, найбільше – власник Лукойлу
Торік статки найбагатших людей Росії збільшилися на понад $50 млрд. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.
Найбільше розбагатів засновник Лукойлу Вагіт Алекперов, який пішов у відставку з посади директора Лукойлу невдовзі після того, як потрапив під санкції, але залишається акціонером компанії з часткою 8,5%.
Найбільше розбагатіли такі російські олігархи:
- засновник Лукойлу Вагіт Алекперов – + $9,29 млрд (загалом $24,7 млрд);
- співзасновник компаній Єврохім та СУЕК Андрій Мельниченко — +$5,67 млрд (загалом $17,42 млрд);
- засновник НЛМК Владімір Лісін – + $4,08 млрд (загалом $23,9 млрд);
- колишній віцепрезидент Лукойлу Леонід Федун – +$3,91 млрд (загалом $9,78 млрд);
- голова НОВАТЕКу Леонід Міхельсон – + $2,83 млрд (загалом $27,5 млрд).
Найбільших збитків зазнав основний акціонер Акрона В'ячеслав Кантор — його статки зменшилися на $149 млн, до 6,21 млрд.
Найбагатшим росіянином залишається власник Норнікелю олігарх Володимир Потанін, його статки зросли на $2,5 млрд, до $31,1 млрд.
- Російські мільярдери вивели активи на десятки мільярдів з Європи до Росії та "дружніх" країн після вторгнення в Україну.