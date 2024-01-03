Олігархи Росії торік збагатіли ще на $50 млрд, найбільше – власник Лукойлу

Володимир Потанін і Володимир Путін (Фото - EPA)

Торік статки найбагатших людей Росії збільшилися на понад $50 млрд. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

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Найбільше розбагатів засновник Лукойлу Вагіт Алекперов, який пішов у відставку з посади директора Лукойлу невдовзі після того, як потрапив під санкції, але залишається акціонером компанії з часткою 8,5%.

Найбільше розбагатіли такі російські олігархи:

- засновник Лукойлу Вагіт Алекперов – + $9,29 млрд (загалом $24,7 млрд);

- співзасновник компаній Єврохім та СУЕК Андрій Мельниченко — +$5,67 млрд (загалом $17,42 млрд);

- засновник НЛМК Владімір Лісін – + $4,08 млрд (загалом $23,9 млрд);

- колишній віцепрезидент Лукойлу Леонід Федун – +$3,91 млрд (загалом $9,78 млрд);

- голова НОВАТЕКу Леонід Міхельсон – + $2,83 млрд (загалом $27,5 млрд).

Найбільших збитків зазнав основний акціонер Акрона В'ячеслав Кантор — його статки зменшилися на $149 млн, до 6,21 млрд.

Найбагатшим росіянином залишається власник Норнікелю олігарх Володимир Потанін, його статки зросли на $2,5 млрд, до $31,1 млрд.