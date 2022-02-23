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Олигархи России с начала года потеряли уже $32 млрд из-за агрессии Кремля – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 12:19
Олигархи России с начала года потеряли уже $32 млрд из-за агрессии Кремля – Bloomberg - Фото
Москва, Кремль (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Из-за агрессивной политики Кремля против Украины состояние самых богатых россиян сократилось на $32 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Эскалация ситуации в Украине может еще сильнее повлиять на эту тенденцию.

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Общий капитал 23 российских миллиардеров составляет $343 млрд, тогда как еще в конце 2021 года показатель был на уровне $375 млрд.

Потери российских олигархов:

Член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко потерял $6,47 млрд. Акционер "Новатэка" Леонид Михельсон обеднел на $6,2 млрд. Президент и совладелец ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов — на $3,5 млрд, когда акции энергетической компании упали почти на 17%.

Сейчас Михельсон занимает 55-ю строчку индекса миллиардеров Bloomberg – его состояние составляет $26,2 млрд. Алекперов занимает 95-ю строчку ($19,3 млрд), Тимченко – 118-ю строчку ($16 млрд).

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Наталия Софиенко
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Россия российская агрессия состояние самых богатых россиян
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