Российские миллиардеры обеднели на $28 млрд из-за агрессии РФ против Украины – Forbes

Из-за военной агрессии России против Украины, которая все больше нарастает, российские миллиардеры потеряли в общей сложности $28 млрд. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени, сообщает Forbes.

В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes – 104 россиянина, у 76 из них с конца декабря снизилось состояние.

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В качестве точки отсчета выбрали 20 декабря 2021 года. На эту дату фиксировались курсы валют и котировки акций, чтобы выяснить, как изменилось состояние миллиардеров России в минувшем году.

Сулейман Керимов, семье которого принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании Полюс, возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими потерями за 2021 год. По оценкам Forbes, его состояние уменьшилось на $5,99 млрд.

Основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов обеднел на 46%. Состояние основателя Яндекса Аркадия Воложа с 20 декабря сократилось на 26% (минус $600 млн, до $1,7 млрд). Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) Олег Тиньков потерял 21% своего состояния.

Из-за геополитической ситуации 24 января индекс Мосбиржи падал на 4,81% – до 3273,72 пункта. Индекс РТС терял 5,79%, опустившись до 1320,68 пункта. Фондовый рынок РФ также демонстрировал падение и снизился примерно на 5%. Потерял в цене и рубль.

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Наталия Софиенко

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