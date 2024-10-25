ООН выделяет $20 миллионов для эвакуации украинцев

ООН выделяет $20 миллионов на помощь уязвимым категориям украинцев, в том числе переселенцам

Эвакуация ГСЧС

Международные партнеры приняли решение выделить $20 миллионов в поддержку местных организаций, помогающих уязвимым категориям населения. Об этом сообщил координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале, передает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ожидается, что эти средства помогут расширить или поддержать действующие объекты, направленные на помощь эвакуированным украинцам.

Сейчас ожидаются предложения от организаций, которые уже работают и имеют опыт, но нуждаются в дополнительных средствах на реализацию своих действующих проектов или же хотят расширить свою деятельность.

Гуманитарный координатор ООН отметил, что международные организации будут продолжать поддерживать эвакуированных украинцев. В частности, особое внимание будет уделяться поддержке уязвимых категорий населения.