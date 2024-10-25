ООН виділяє $20 мільйонів для організації евакуації українців

Евакуація ДСНС

Міжнародні партнери ухвалили рішення виділити $20 мільйонів на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення. Про це повідомив координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале, передає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Очікується, що ці кошти допоможуть розширити або підтримати наявні проєкти, спрямовані на допомогу евакуйованим українцям.

Нині очікуються пропозиції від організацій, які вже працюють і мають досвід, але потребують додаткових коштів на реалізацію своїх наявних проєктів або ж хочуть розширити свою діяльність.

Гуманітарний координатор ООН зазначив, що міжнародні організації продовжуватимуть підтримувати евакуйованих українців. Зокрема, особлива увага буде приділятися підтримці вразливих категорій населення.