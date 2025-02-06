Оператор Lifecell поднял тарифные планы с 5 февраля: сколько будем платить за связь
С 5 февраля изменились пакетные тарифы мобильного оператора Лайф. В измененные тарифы попали следующие: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022".
К тому же подключиться к этим пакетам новым пользователям больше нет возможности. Новые цены будут действовать только у пользователей, которые сейчас пользуются этими тарифами.
Какие тарифы Лайф будут в 2025 году
Название
Было
Стало
Период
Просто Лайф (2020 и 2024)
Стандартная стоимость
160
210
4 недели
Номер персонифицирован
140
180
4 недели
Номер перенесен
90
120
4 недели
Смарт Лайф (2020 и 2024)
Стандартная стоимость
225
300
4 недели
Номер персонифицирован
175
250
4 недели
Номер перенесен
120
160
4 недели
Свободный Лайф (2020 и 2024)
Стандартная стоимость
325
425
4 недели
Номер персонифицирован
275
375
4 недели
Номер перенесен
180
240
4 недели
Platinum Лайф (2020 и 2024)
Стандартная стоимость
450
600
4 недели
Номер персонифицирован
400
550
4 недели
Номер перенесен
250
350
4 недели
Жара Лайт 2022
Стандартная стоимость
130
195
4 недели
Звонкий БЕЗ ГРАНИЦ
Стандартная стоимость
130
175
4 недели
Номер персонифицирован
120
150
4 недели
Номер перенесен
75
100
4 недели
Мощный
Стандартная стоимость
165
220
4 недели
Номер персонифицирован
150
200
4 недели
Номер перенесен
100
150
4 недели
Абоненты, имеющие указанные тарифные планы, могут бесплатно изменить свой пакет до 12 февраля. Выбрать можно среди новых тарифных планов, предлагаемых оператором.
Как сообщают в Телеграм-канале Lifecell, с 5 февраля начал действовать новый тариф "Макси", отличающийся неограниченным трафиком на приложения. Стоимость тарифного плана "Макси" за 4 недели – от 190 грн до 300 грн (в зависимости от условий подключения тарифа).
Почему тарифы мобильных операторов дорожают
Повышение цен объясняется увеличением затрат на электроэнергию. Об этом сообщил СЭО компании Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine.
Также в компании сообщили о закрытии определенных тарифных планов в период с 17 февраля по 20 марта 2025 года. К закрываемым пакетам относятся:
Абоненты этих тарифных пакетов будут переведены на другие тарифные планы и уведомлены об этом через SMS.