Оператор Lifecell поднял тарифные планы с 5 февраля: сколько будем платить за связь

Тарифы Лайф / Фото: tehnofan.com.ua

С 5 февраля изменились пакетные тарифы мобильного оператора Лайф. В измененные тарифы попали следующие: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022".

К тому же подключиться к этим пакетам новым пользователям больше нет возможности. Новые цены будут действовать только у пользователей, которые сейчас пользуются этими тарифами.

Какие тарифы Лайф будут в 2025 году

Название Было Стало Период Просто Лайф (2020 и 2024) Стандартная стоимость 160 210 4 недели Номер персонифицирован 140 180 4 недели Номер перенесен 90 120 4 недели Смарт Лайф (2020 и 2024) Стандартная стоимость 225 300 4 недели Номер персонифицирован 175 250 4 недели Номер перенесен 120 160 4 недели Свободный Лайф (2020 и 2024) Стандартная стоимость 325 425 4 недели Номер персонифицирован 275 375 4 недели Номер перенесен 180 240 4 недели Platinum Лайф (2020 и 2024) Стандартная стоимость 450 600 4 недели Номер персонифицирован 400 550 4 недели Номер перенесен 250 350 4 недели Жара Лайт 2022 Стандартная стоимость 130 195 4 недели Звонкий БЕЗ ГРАНИЦ Стандартная стоимость 130 175 4 недели Номер персонифицирован 120 150 4 недели Номер перенесен 75 100 4 недели Мощный Стандартная стоимость 165 220 4 недели Номер персонифицирован 150 200 4 недели Номер перенесен 100 150 4 недели

Абоненты, имеющие указанные тарифные планы, могут бесплатно изменить свой пакет до 12 февраля. Выбрать можно среди новых тарифных планов, предлагаемых оператором.

Как сообщают в Телеграм-канале Lifecell, с 5 февраля начал действовать новый тариф "Макси", отличающийся неограниченным трафиком на приложения. Стоимость тарифного плана "Макси" за 4 недели – от 190 грн до 300 грн (в зависимости от условий подключения тарифа).

Почему тарифы мобильных операторов дорожают

Повышение цен объясняется увеличением затрат на электроэнергию. Об этом сообщил СЭО компании Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine.

Также в компании сообщили о закрытии определенных тарифных планов в период с 17 февраля по 20 марта 2025 года. К закрываемым пакетам относятся:

Тарифные планы, которые будут закрыты / Фото: Lifecell / скрин.

Абоненты этих тарифных пакетов будут переведены на другие тарифные планы и уведомлены об этом через SMS.