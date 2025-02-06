Оператор Lifecell поднял тарифные планы с 5 февраля: сколько будем платить за связь
Тарифы Лайф / Фото: tehnofan.com.ua

С 5 февраля изменились пакетные тарифы мобильного оператора Лайф. В измененные тарифы попали следующие: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022".

К тому же подключиться к этим пакетам новым пользователям больше нет возможности. Новые цены будут действовать только у пользователей, которые сейчас пользуются этими тарифами.

Какие тарифы Лайф будут в 2025 году

Название

Было

Стало

Период

Просто Лайф (2020 и 2024)

Стандартная стоимость

160

210

4 недели

Номер персонифицирован

140

180

4 недели

Номер перенесен

90

120

4 недели

Смарт Лайф (2020 и 2024)

Стандартная стоимость

225

300

4 недели

Номер персонифицирован

175

250

4 недели

Номер перенесен

120

160

4 недели

Свободный Лайф (2020 и 2024)

Стандартная стоимость

325

425

4 недели

Номер персонифицирован

275

375

4 недели

Номер перенесен

180

240

4 недели

Platinum Лайф (2020 и 2024)

Стандартная стоимость

450

600

4 недели

Номер персонифицирован

400

550

4 недели

Номер перенесен

250

350

4 недели

Жара Лайт 2022

Стандартная стоимость

130

195

4 недели

Звонкий БЕЗ ГРАНИЦ

Стандартная стоимость

130

175

4 недели

Номер персонифицирован

120

150

4 недели

Номер перенесен

75

100

4 недели

Мощный

Стандартная стоимость

165

220

4 недели

Номер персонифицирован

150

200

4 недели

Номер перенесен

100

150

4 недели

Абоненты, имеющие указанные тарифные планы, могут бесплатно изменить свой пакет до 12 февраля. Выбрать можно среди новых тарифных планов, предлагаемых оператором.

Как сообщают в Телеграм-канале Lifecell, с 5 февраля начал действовать новый тариф "Макси", отличающийся неограниченным трафиком на приложения. Стоимость тарифного плана "Макси" за 4 недели – от 190 грн до 300 грн (в зависимости от условий подключения тарифа).

Почему тарифы мобильных операторов дорожают

Повышение цен объясняется увеличением затрат на электроэнергию. Об этом сообщил СЭО компании Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine.

Также в компании сообщили о закрытии определенных тарифных планов в период с 17 февраля по 20 марта 2025 года. К закрываемым пакетам относятся:

Оператор Lifecell поднял тарифные планы с 5 февраля: сколько будем платить за связь
Тарифные планы, которые будут закрыты / Фото: Lifecell / скрин.

Абоненты этих тарифных пакетов будут переведены на другие тарифные планы и уведомлены об этом через SMS.

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