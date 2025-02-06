Оператор Lifecell підняв тарифні плани з 5 лютого: скільки будемо платити за зв'язок

Які ціни на тарифи Lifecell після анонсованого підвищення

Тарифи Лайф / Фото: tehnofan.com.ua

5 лютого змінилися пакетні тарифи мобільного оператора Лайф. До змінених тарифів потрапили такі: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022".

До того ж підключитись до цих пакетів новим користувачам можливості більше немає. Нові ціни діятимуть тільки для абонентів, які зараз користуються цими тарифами.

Які тарифи Лайф будуть у 2025 році

Назва Було Стало Період Просто Лайф (2020 та 2024) Стандартна вартість 160 210 4 тижні Номер персоніфіковано 140 180 4 тижні Номер перенесено 90 120 4 тижні Смарт Лайф (2020 та 2024) Стандартна вартість 225 300 4 тижні Номер персоніфіковано 175 250 4 тижні Номер перенесено 120 160 4 тижні Вільний Лайф (2020 та 2024) Стандартна вартість 325 425 4 тижні Номер персоніфіковано 275 375 4 тижні Номер перенесено 180 240 4 тижні Platinum Лайф (2020 та 2024) Стандартна вартість 450 600 4 тижні Номер персоніфіковано 400 550 4 тижні Номер перенесено 250 350 4 тижні Жара Лайт 2022 Стандартна вартість 130 195 4 тижні Дзвінкий БЕЗМЕЖ Стандартна вартість 130 175 4 тижні Номер персоніфіковано 120 150 4 тижні Номер перенесено 75 100 4 тижні Потужний Стандартна вартість 165 220 4 тижні Номер персоніфіковано 150 200 4 тижні Номер перенесено 100 150 4 тижні

Абоненти, що мають вказані тарифні плани можуть безплатно змінити свій пакет до 12 лютого. Обрати можна серед нових тарифних планів, що пропонує оператор.

Як повідомляють у Телеграм-каналі Lifecell, з 5 лютого почав діяти новий тариф "Максі", який вирізняється необмеженим трафіком на застосунки. Вартість тарифного плану "Максі" за 4 тижні – від 190 грн до 300 грн (залежно від умов підключення тарифу).

Чому тарифи мобільних операторів дорожчають

Підвищення цін пояснюється збільшенням витрат на електроенергію. Про це повідомив СЕО компанії Михайло Шелемба в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Також в компанії повідомили й про закриття певних тарифних планів в період з 17 лютого до 20 березня 2025 року. До пакетів, що закриваються, належать:

Тарифні плани, що будуть закриті / Фото: Lifecell / скрин

Абонентів цих тарифних пакетів буде переведено на інші тарифні плани та повідомлено їм про це через SMS.