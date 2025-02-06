Оператор Lifecell підняв тарифні плани з 5 лютого: скільки будемо платити за зв'язок
Тарифи Лайф / Фото: tehnofan.com.ua

5 лютого змінилися пакетні тарифи мобільного оператора Лайф. До змінених тарифів потрапили такі: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022".

До того ж підключитись до цих пакетів новим користувачам можливості більше немає. Нові ціни діятимуть тільки для абонентів, які зараз користуються цими тарифами.

Які тарифи Лайф будуть у 2025 році

Назва

Було

Стало

Період

Просто Лайф (2020 та 2024)

Стандартна вартість

160

210

4 тижні

Номер персоніфіковано

140

180

4 тижні

Номер перенесено

90

120

4 тижні

Смарт Лайф (2020 та 2024)

Стандартна вартість

225

300

4 тижні

Номер персоніфіковано

175

250

4 тижні

Номер перенесено

120

160

4 тижні

Вільний Лайф (2020 та 2024)

Стандартна вартість

325

425

4 тижні

Номер персоніфіковано

275

375

4 тижні

Номер перенесено

180

240

4 тижні

Platinum Лайф (2020 та 2024)

Стандартна вартість

450

600

4 тижні

Номер персоніфіковано

400

550

4 тижні

Номер перенесено

250

350

4 тижні

Жара Лайт 2022

Стандартна вартість

130

195

4 тижні

Дзвінкий БЕЗМЕЖ

Стандартна вартість

130

175

4 тижні

Номер персоніфіковано

120

150

4 тижні

Номер перенесено

75

100

4 тижні

Потужний

Стандартна вартість

165

220

4 тижні

Номер персоніфіковано

150

200

4 тижні

Номер перенесено

100

150

4 тижні

Абоненти, що мають вказані тарифні плани можуть безплатно змінити свій пакет до 12 лютого. Обрати можна серед нових тарифних планів, що пропонує оператор.

Як повідомляють у Телеграм-каналі Lifecell, з 5 лютого почав діяти новий тариф "Максі", який вирізняється необмеженим трафіком на застосунки. Вартість тарифного плану "Максі" за 4 тижні – від 190 грн до 300 грн (залежно від умов підключення тарифу).

Чому тарифи мобільних операторів дорожчають

Підвищення цін пояснюється збільшенням витрат на електроенергію. Про це повідомив СЕО компанії Михайло Шелемба в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Також в компанії повідомили й про закриття певних тарифних планів в період з 17 лютого до 20 березня 2025 року. До пакетів, що закриваються, належать:

Оператор Lifecell підняв тарифні плани з 5 лютого: скільки будемо платити за зв'язок
Тарифні плани, що будуть закриті / Фото: Lifecell / скрин

Абонентів цих тарифних пакетів буде переведено на інші тарифні плани та повідомлено їм про це через SMS.

Читайте також
Кабмін пом'якшив тариф на електроенергію для квартир і будинків з електроопаленням
мобільні операториlifecellтарифи Лайф