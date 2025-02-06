Оператор Lifecell підняв тарифні плани з 5 лютого: скільки будемо платити за зв'язок
5 лютого змінилися пакетні тарифи мобільного оператора Лайф. До змінених тарифів потрапили такі: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022".
До того ж підключитись до цих пакетів новим користувачам можливості більше немає. Нові ціни діятимуть тільки для абонентів, які зараз користуються цими тарифами.
Які тарифи Лайф будуть у 2025 році
Назва
Було
Стало
Період
Просто Лайф (2020 та 2024)
Стандартна вартість
160
210
4 тижні
Номер персоніфіковано
140
180
4 тижні
Номер перенесено
90
120
4 тижні
Смарт Лайф (2020 та 2024)
Стандартна вартість
225
300
4 тижні
Номер персоніфіковано
175
250
4 тижні
Номер перенесено
120
160
4 тижні
Вільний Лайф (2020 та 2024)
Стандартна вартість
325
425
4 тижні
Номер персоніфіковано
275
375
4 тижні
Номер перенесено
180
240
4 тижні
Platinum Лайф (2020 та 2024)
Стандартна вартість
450
600
4 тижні
Номер персоніфіковано
400
550
4 тижні
Номер перенесено
250
350
4 тижні
Жара Лайт 2022
Стандартна вартість
130
195
4 тижні
Дзвінкий БЕЗМЕЖ
Стандартна вартість
130
175
4 тижні
Номер персоніфіковано
120
150
4 тижні
Номер перенесено
75
100
4 тижні
Потужний
Стандартна вартість
165
220
4 тижні
Номер персоніфіковано
150
200
4 тижні
Номер перенесено
100
150
4 тижні
Абоненти, що мають вказані тарифні плани можуть безплатно змінити свій пакет до 12 лютого. Обрати можна серед нових тарифних планів, що пропонує оператор.
Як повідомляють у Телеграм-каналі Lifecell, з 5 лютого почав діяти новий тариф "Максі", який вирізняється необмеженим трафіком на застосунки. Вартість тарифного плану "Максі" за 4 тижні – від 190 грн до 300 грн (залежно від умов підключення тарифу).
Чому тарифи мобільних операторів дорожчають
Підвищення цін пояснюється збільшенням витрат на електроенергію. Про це повідомив СЕО компанії Михайло Шелемба в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Також в компанії повідомили й про закриття певних тарифних планів в період з 17 лютого до 20 березня 2025 року. До пакетів, що закриваються, належать:
Абонентів цих тарифних пакетів буде переведено на інші тарифні плани та повідомлено їм про це через SMS.