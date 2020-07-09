Отпуск в Украине. 11 необычных мест для отдыха: подробности, цены, жилье

Эксперты OLX изучили, во сколько обойдется проживание в каждом областном городе неподалеку от красот нашей страны

Эксперты портала OLX проанализировали, куда в Украине можно отправиться в отпуск, если в привычные горы или на море ехать уже не хочется, а также во сколько обойдется в таких городах жилье.

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Умань и Букский каньон

Благодаря Софиевскому парку (Национальный дендрологический парк "Софиевка") Умань прекрасна в любое время года. Парк открыт для посещения круглогодично с 09:00 до 19:00, а экскурсионный сезон длится с середины апреля по середину ноября. Входной билет для взрослых в этом году стоит 70 грн, для школьников - 40 грн или же можно заказать экскурсию до десяти человек стоимостью 500 грн.

Можно также и просто прогуляться по городу, посетив музыкально-световой фонтан "Жемчужина любви" и Уманский центральный парк, или уехать к живописному Букскому каньону. Он расположен в часе езды от Умани, возле пгт Буки.

Остановиться на ночлег можно в самой Умани - квартира в среднем будет стоить 500 грн/сутки, а дом - порядка 800 грн в день.

Олешковские пески и Аскания-Нова

В Херсонской области есть не только море, но и самая настоящая пустыня - Олешковские пески. Для посещений она открыта весь год, но летом, в силу жаркой погоды, экскурсии по ней проводятся только утром с 05:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 22:00. Без сопровождения экскурсовода в пустыню не пускают. Часовая экскурсия стоит 25 грн с человека (до 14 лет - 12 грн), 2-часовая обойдется в 50 грн (до 14 лет - 25 грн), а с чаепитием - 60 и 30 грн соответственно.

Стоит посетить и заповедник Аскания-Нова - тут можно понаблюдать за редкими животными в естественной среде их обитания и просто полюбоваться природой. Заповедник работает с 08:00 до 17:00, входной билет стоит 65 грн (взрослый) и 45 грн (детский).

Чтобы увидеть все красоты, остановиться удобнее в самом Херсоне. Однокомнатная квартира обойдется в 450 грн/сутки, двушки и трешки около 550 грн/сутки, а дом - примерно 1000 грн за день проживания.

Актовский каньон и заповедник Ольвия

В Николаевской области находится одно из самых необычных и красивых мест Украины - Актовский каньон, который еще называют Долиной дьявола. Расположен он возле села Актово Вознесенского района области. В центре каньона течет река Мертвовод, над которой нависают 50-метровые скалы. Занимающий более 250 гектаров, Актовский каньон отлично подойдет для отдыха с палатками, скалолазания и экстремального туризма.

А можно заехать в заповедник Ольвия - там расположены руины одноименной древней колонии, которая была основана греческими переселенцами на берегу Бугского лимана. Во времена расцвета территория самой Ольвии составляла 50-55 га, а ее некрополя (кладбища) - 500 га. До наших дней дожили отдельные фрагменты укреплений, городских кварталов, храмов и мастерских.

Помимо проживания в палатках туристы могут снять жилье в Николаеве: однушка обойдется в 380 грн/сутки, двушка - 500 грн/сутки, трешка - 900. Для больших компаний можно арендовать дом от 800 грн в день.

Днестровский каньон, Джуринский водопад и Оптимистическая пещера

Днестровский каньон был образован рекой Днестр на границе Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Его длина составляет около 250 км, а сам он был признан одним из семи чудес Украины. Здесь очень популярны сплавы, походы с палатками и рыбалка.

16-метровый Джуринский водопад находится на реке Джурин в Тернопольской области, он входит в состав Национального природного парка "Днестровский каньон". Местные считают, что вода Джуринского водопада имеет целебные свойства. Остановиться тут можно с палаткой, посетив также расположенные неподалеку водопад Девичьи слезы и Пещеру отшельника.

Еще одной достопримечательностью Тернопольской области является пещера Оптимистическая - карстовая пещера в Подольских Товтрах возле села Королевка. Чтобы попасть в пещеру, необходимо специальное снаряжение, которое можно взять напрокат на месте. Также для удобства туристов тут построили спелеохостел. Оптимистическая пещера занесена в книгу рекордов Гинннеса как самая длинная гипсовая пещера - ее протяженность около 256 км, а главные ее сокровища - гипсовые кристаллы различных форм и цветов.

В самом Тернополе тоже есть где прогуляться и остаться на ночлег. Однокомнатное жилье здесь стоит около 500 грн/сутки, двух - и трех - на 100 грн дороже.

Батурин и Голубые озера

Совсем недалеко от Киева, в городе Батурин Черниговской области - бывшей столице украинского казачества - есть заповедник "Гетьманская столица". Входные билеты сюда стартуют от 30 грн - в зависимости от того, какие объекты захочется посетить. Туристам будет интересно посмотреть на старинные цитадель и крепость, площадь гетьманской славы, сокровищницу, дом гетьмана и многое другое.

А еще под Черниговом в селе Олешня раскинулись Голубые озера - место, прекрасное в любое время года. Зимой тут можно покататься на санках и "ватрушках", поохотиться а летом - искупаться в чистейшей воде и половить рыбу. Окружены озера сосновым лесом, а глубина их достигает 18 метров. На территории озер расположено множество баз отдыха, коттеджей и эко-комплексов.

Остановиться на отдых можно и в самом Чернигове. 1-комнатные квартиры сдают за 400 грн/сутки, двухкомнатные - за 500 грн/сутки, трех - 650 грн в день. Дом для большой семьи или компании будет стоить около 750 грн в сутки.

Июньский обзор цен на курортное жилье в Украине от OLX: море и горы.

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