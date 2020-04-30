Парламент планирует освободить ФЛП от ЕСВ за май

Верховная Рада намерена освободить физических лиц-предпринимателей (ФЛП) от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за май. Депутаты приняли за основу законопроект № 3329-д о дополнительной поддержке налогоплательщиков на время карантина, его будут готовить ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Документ освобождает от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Законопроект продолжает до конца месяца, в котором заканчивается карантин (по состоянию на сейчас - до 31 мая):

- неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства,

- неначисление налогоплательщикам пени,

- мораторий на проведение проверок.

Из-за карантина по крайней мере 277 000 предпринимателей не работает. Количество новых вакансий сократилось вдвое, а новых ФЛП - в три раза, подсчитали в Опендатабот.

Кабинет министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособия для детей физическим лицам-предпринимателям, которые вынужденно не работают из-за карантина. Решение правительства должна согласовать Верховная Рада.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".