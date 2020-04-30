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Парламент планирует освободить ФЛП от ЕСВ за май

Парламент планирует освободить ФЛП от ЕСВ за май
30.04.2020, 18:01

Депутаты поддержали законопроект, который продлевает срок карантинных льгот

Верховная Рада намерена освободить физических лиц-предпринимателей (ФЛП) от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за май. Депутаты приняли за основу законопроект № 3329-д о дополнительной поддержке налогоплательщиков на время карантина, его будут готовить ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Документ освобождает от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Законопроект продолжает до конца месяца, в котором заканчивается карантин (по состоянию на сейчас - до 31 мая):

- неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства,
- неначисление налогоплательщикам пени,
- мораторий на проведение проверок.

  • Из-за карантина по крайней мере 277 000 предпринимателей не работает. Количество новых вакансий сократилось вдвое, а новых ФЛП - в три раза, подсчитали в Опендатабот.
  • Кабинет министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособия для детей физическим лицам-предпринимателям, которые вынужденно не работают из-за карантина. Решение правительства должна согласовать Верховная Рада.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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верховная рада ФЛП ЕСВ законы
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