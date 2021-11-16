Пенсии. Лазебная уверена, что государство сможет защитить накопления людей
В Украине работает 60 негосударственных пенсионных фондов, около 15 из них активно развиваются и пользуются доверием. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Фактам.
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Министр подчеркнула, что у государства есть действенные механизмы, которые помогают защитить пенсионные накопления людей.
"В действующем законодательстве есть более 40 механизмов, предупреждающих мошенничество и обеспечивающих надежность работы НПФ. Они доказали свою эффективность в течение 16 лет работы этой системы в Украине. В том числе предотвратили потери пенсионных накоплений людей даже во время кризисов 2008-го и 2014-2015 годов", – подчеркнула Лазебная.
Она также пояснила, что перед запуском накопительной пенсионной системы государственный регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, проведет авторизацию этих фондов, то есть выберет те, которые отвечают повышенным требованиям и соблюдают самые высокие стандарты деятельности.
По словам Лазебной, планируется, что люди смогут выбирать негосударственный фонд по желанию или же хранить средства в государственном фонде, который будет создан и будет работать на тех же условиях, что и любой другой, чтобы не создавать монополизацию в этой сфере.
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В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки.
Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.
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