Пенсии в Украине. Сколько украинцев получают более 10 000 грн

Пенсии в размере более 10 000 грн в месяц в Украине получают лишь 2,96% от общего числа пенсионеров, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

По состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пенсионеров в стране составило 11 241 834 человека, из них пенсии более 10 000 грн получают лишь 332 588 человек.

Ситуация с получателями меньших пенсий такова:

- выплаты в размере от 5 001 до 10 000 грн получают 1 277 186 человек (11,36%);

- в размере от 4 001 до 5 000 грн – 884 418 человек (7,87%);

- в размере от 3 001 до 4 000 грн – 1 671 624 человека (14,87%);

- в размере от 2 001 до 3 000 грн – 5 158 392 человека (45,89%);

- в размере от 1 501 до 2 000 грн – 1 845 674 человека (16,42%);

- в размере от 1 401 до 1 500 грн – 1 465 человек (0,01%);

- в размере до 1 400 грн – 70 487 человек (0,62%).

Таким образом, большая часть пенсионеров (45,89% или почти половина от их общего количества) получает пенсии от 2 001 до 3 000 грн.

Средний размер пенсионной выплаты в Украине на 1 июля составил 3 393,54 грн.

В каких регионах самые высокие пенсии

Самые высокие средние пенсии – в Киеве (4 676,2 грн), Донецкой (4 428,03 грн) и Луганской (4 098,73 грн) областях.

Самые низкие средние пенсионные выплаты – в Тернопольской (2 619,80 грн), Закарпатской (2 693,57 грн) и Черновицкой (2 695,67 грн) областях.

В Полтавской, Харьковской и Киевской областях средний размер пенсии максимально приближен к среднему показателю по стране в целом. Если по Украине средний размер пенсии составляет 3 393,54 грн, то в Полтавской области – 3 321,70 грн, в Харьковской – 3 455,43 грн, в Киевской – 3 456,35 грн.

В 18 регионах Украины средний размер пенсии ниже, чем аналогичный показатель по стране в целом и лишь в 7 регионах – выше среднего по стране.

Размер пенсий по видам получаемых выплат

Большинство пенсионеров в стране получают пенсии по возрасту. Это 8 449 123 человека или 75,16% от общего количества пенсионеров. У этой категории граждан средний размер пенсии составляет 3 413,73 грн.

Вторая по численности группа – получатели пенсий по инвалидности. Это 1 426 038 человек (12,68%). Средний размер выплаты у этой категории пенсионеров составляет 2 641,19 грн.

Далее по численности следуют получатели пенсий военнослужащих (552 026 человек или 4,91%). Средний размер выплаты в этой категории составляет 5 454,17 грн.

Пенсии в связи с утратой кормильца получают 517 967 человек (4,61%), а средний размер выплаты составляет 3 005,43 грн.

Пенсии за выслугу лет получают 217 964 человека (1,94%), средний размер выплаты – 3 060,75 грн.

Социальные пенсии получает 75 291 человек (0,67%), средний размер – 1 729,53 грн.

Самыми высокими являются пенсии судей. Их получают 3 425 человек (0,03% от общего количества пенсионеров), однако средний размер таких выплат составляет 51 171,77 грн.

С 1 июля в Украине выросли пенсии. Также с 1 июля Пенсионный фонд начал назначать пенсии онлайн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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