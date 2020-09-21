Пенсионный калькулятор. Как пользоваться и нужна ли цифровая подпись

В Пенсионном фонде разъяснили украинцам, как пользоваться услугой "Пенсионный калькулятор", которая позволяет рассчитать размер будущей пенсии. Об этом сообщается на сайте ПФ.

Что такое пенсионный калькулятор

Пенсионный калькулятор – это услуга для расчета размера будущей пенсии, доступная в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда (https://portal.pfu.gov.ua/).

Получить доступ к сервису можно с использованием квалифицированной электронной подписи.

Как работает сервис

При расчете страхового стажа и зарплаты используются данные, содержащиеся в электронных реестрах Пенсионного фонда.

Для учета периодов трудовой деятельности пользователи могут самостоятельно вводить соответствующие данные.

По результатам расчета пользователю предоставляется информация о размере пенсии и протокол о составляющих, использованных в ходе проведения расчетов.

Сервис не содержит данных о возможном повышении средней зарплаты и возможной динамике инфляции в Украине, потому позволяет оценить будущий размер пенсии лишь по состоянию на момент проведения расчетов.

Результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Они доступны для просмотра в любое время.

Многие ли украинцы воспользовались сервисом

Данным сервисом уже воспользовались 291 300 украинцев. В личных кабинетах пользователей сохранены расчеты, касающиеся 142 400 будущих пенсий.

2 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3623, регулирующий переход к электронным трудовым книжкам, что необходимо для автоматического назначения пенсий.

16 сентября Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсиям (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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