Доплаты пенсионерам. В Кабмине определились с суммами

Кабинет министров 16 сентября принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсии (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

"С 1 июля 2021 года пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будет установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 грн. Тем, кто будет достигать возраста 75 лет, компенсационная выплата будет установлена ​​с даты достижения такого возраста", – отмечается в сообщении.

Кроме того, продолжатся выплаты ежемесячной компенсации в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста.

Доплаты получат пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает средней зарплаты (в июле средняя зарплата составила 11 804 грн).

Также будут повышены минимальные пенсии лицам со страховым стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин (с 2100 до 2500 грн).

С 2022 года доплаты пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, а также старше 80 лет, будут повышаться на коэффициент индексации пенсий. Ежегодную индексацию пенсий планируется проводить с 1 марта.

По состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пенсионеров в Украине составляло 11,242 млн человек. Из них старше 80 лет – 1,48 млн человек, а в возрасте от 75 до 80 лет – около 1,6 млн человек.

Средний размер пенсионной выплаты в Украине на 1 июля 2020 года составлял 3393,54 грн ($121 по официальному курсу на 18 сентября).

В июле стало известно о том, сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 000 грн.

С 1 июля в Украине выросли пенсии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.