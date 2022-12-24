Переселенцы продолжат получать выплаты с 1 января автоматически

Внутренне перемещенные лица с 1 января 2023 года автоматически продолжат получать помощь на проживание, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПов для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства", – уточнила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Подтверждать материальное состояние для получения помощи внутренним переселенцам тоже не нужно, ведь она бессрочна и не зависит от полученного дохода.

В Минреинтеграции пояснили, что упомянутые выплаты являются отдельным видом пособия, назначаемым с месяца обращения без окончательной даты его прекращения. Поэтому помощь на проживание должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам без исключения.

Государство компенсирует коммунальные платежи семьям, принимающим переселенцев у себя дома, с марта 2022 года.

Получателями компенсации могут быть не только физические лица, но и государственные и коммунальные предприятия, юридические лица, ФОПы, религиозные организации и другие.

Наталія Софієнко

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