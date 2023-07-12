Подрыв Каховской ГЭС: Кабмин упростил требования по выплате помощи пострадавшим
12.07.2023, 15:10
Потоп в Херсоне после взрыва Новокаховской ГЭС российскими оккупантами (Фото: Иван Антипенко/EPA)
Правительство внесло изменения в процедуру предоставления единовременной материальной денежной помощи пострадавшим от подрыва Каховской гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Изменениями отменяется необходимость проверки обращающихся за денежной помощью лиц на то, были ли они ранее получателями помощи как внутренне перемещенные лица.
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"Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС теперь могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание", – пояснили в министерстве.
- 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть которых расположена на временно оккупированной территории.
- Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
- Газета New York Times заявила, что дамба Каховской ГЭС была уничтожена взрывом изнутри – взрывчатку заложили в тоннель в основе конструкции.
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