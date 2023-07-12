Подрыв Каховской ГЭС: Кабмин упростил требования по выплате помощи пострадавшим

Правительство внесло изменения в процедуру предоставления единовременной материальной денежной помощи пострадавшим от подрыва Каховской гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Изменениями отменяется необходимость проверки обращающихся за денежной помощью лиц на то, были ли они ранее получателями помощи как внутренне перемещенные лица.

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"Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС теперь могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание", – пояснили в министерстве.

6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть которых расположена на временно оккупированной территории.

Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

Газета New York Times заявила, что дамба Каховской ГЭС была уничтожена взрывом изнутри – взрывчатку заложили в тоннель в основе конструкции.

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