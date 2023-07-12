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Підрив Каховської ГЕС: Кабмін спростив вимоги щодо виплат допомоги постраждалим

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 15:10
Підрив Каховської ГЕС: Кабмін спростив вимоги щодо виплат допомоги постраждалим - Фото
Потоп в Херсоні після підриву Новокаховської ГЕС російськими окупантами (Фото: Іван Антипенко/EPA)

Уряд вніс зміни до процедури надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалим від підриву Каховської гідроелектростанції, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Змінами скасовується необхідність перевірки осіб, які звертаються за грошовою допомогою, на те, чи були вони раніше отримувачами допомоги як внутрішньо переміщені особи.

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"Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС відтепер можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання", – пояснили у міністерстві. 

  • 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

Читайте також: Через підрив Каховської ГЕС фермерам півдня доведеться освоювати аграрний досвід Афганістану

Наталія Софієнко
соцвиплатикаховська геспідрив Каховської ГЕСдержавна допомога
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