Підрив Каховської ГЕС: Кабмін спростив вимоги щодо виплат допомоги постраждалим

Уряд вніс зміни до процедури надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалим від підриву Каховської гідроелектростанції, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Змінами скасовується необхідність перевірки осіб, які звертаються за грошовою допомогою, на те, чи були вони раніше отримувачами допомоги як внутрішньо переміщені особи.

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"Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС відтепер можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання", – пояснили у міністерстві.

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

Газета New York Times заявила, що гребля Каховської ГЕС була знищена вибухом зсередини – вибухівку заклали у тунель в основі конструкції.

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