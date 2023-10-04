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Польша начнет сокращать помощь для украинских беженцев – спикер правительства

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 17:16
Польша начнет сокращать помощь для украинских беженцев – спикер правительства - Фото
Скриншот с видео

Представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что со следующего года страна начнет сокращать помощь для украинских беженцев. Об этом он сказал в интервью PAP.

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В среду издание Super Express опубликовало результаты опроса Pollster Research Institute, продемонстрировавшего значительное падение энтузиазма поляков относительно финансовой помощи украинским беженцам.

На вопрос "Стоит ли финансово продолжать помогать украинцам в Польше, например, давая им 500+ и другие выгоды" только 26% анкетируемых ответили утвердительно, а 60% – "точно нет" или "скорее, нет". Исследование проводилось 21-22 сентября среди 1015 респондентов.

"Опрос – это, конечно, одно. Но [...] принятые после начала войны решения носят временный характер, и это все, что я могу сказать", — сказал он.

Представитель польского правительства сказал, что этап массового выезда украинцев за границу завершился, поэтому "эти решения постепенно теряют силу, так в решении прописано, что они не будут продолжены".

На вопрос, когда они начнут терять силу, Мюллер ответил: "Вероятно, первый квартал [2024 года]".

Он считает, что необходимости продлевать эту помощь не будет.

По данным Евростата, на конец июня 2023 года в Польше было зарегистрировано примерно 975 000 украинцев.

Андрей Водяный
польшабеженцыПетр Мюллер
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