Польща почне скорочувати допомогу для українських біженців – речник уряду

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що з наступного року країна почне скорочувати допомогу для українських біженців. Про це він сказав в інтерв'ю PAP.

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У середу видання Super Express опублікувало результати опитування Pollster Research Institute, яке продемонструвало значне падіння ентузіазму поляків щодо фінансової допомоги українським біженцям.

На питання "Чи варто фінансово продовжувати допомагати українцям у Польщі, наприклад, даючи їм 500+ та інші вигоди" тільки 26% анкетованих відповіли ствердно, а 60% — "точно ні" або "найімовірніше, ні". Дослідження проводилося 21-22 вересня серед 1015 респондентів.

"Опитування – це, звичайно, одне. Але [...] ухвалені після початку війни рішення мають тимчасовий характер, і це все, що я можу сказати", – наголосив він.

Речник польського уряду сказав, що етап масового виїзду українців за кордон завершився, тому "ці рішення поступово втрачають силу, так в рішення прописано, що вони не будуть продовжені".

На запитання, коли саме вони почнуть втрачати силу, Мюллер відповів: "Ймовірно, перший квартал [2024 року]".

Він вважає, що необхідності продовжувати цю допомогу не буде.

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Польщі було зареєстровано приблизно 975 000 українців.